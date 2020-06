Bauer sucht Frau: Gunther will Superstar werden!

Der Schweinebauer ist nämlich auch als DJ unterwegs und will seine eigene CD aufnehmen, wie er "MOPO" gegenüber verriet.

Und scheinbar ist der Landwirt mit allen Wassern gewaschen. Er zieht für sich nämlich nur Vorteile aus der RTL-Sendung: "Ich habe mit Jenny eine tolle Frau kennengelernt. Eine Blamage wie viele andere in der Show will ich mir aber nicht geben. Manche, die mitmachen, haben nicht kapiert, wie der Hase bei RTL läuft. Die dürfen sich dann auch nicht wundern, wie sie rüberkommen. Die sollten sich lieber mal überlegen, wie sie ihren ganzen Berufsstand in der Öffentlichkeit aussehen lassen."

Sieht ganz so aus, als hätte Gunther alles richtig gemacht. Und für die kommenden Kandidaten hat er sogar noch einen guten Rat: "Ihr solltet das Fernseh-Team, das euch besucht, gut behandeln. Denn wenn ihr das anbrüllt, ist doch klar, dass vieles schlecht zusammengeschnitten wird."

Dann kann man ja nur noch abwarten, wann der RTL-Landwirt als Musiker durchstartet.