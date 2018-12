Bauer sucht Frau: Guy und Kathrin - heimliches Liebes-Comeback?

Im Finale von "Bauer sucht Frau" (3.12., 20:15 Uhr, RTL) sprechen Landwirt Guy (45) und seine Auserwählte Kathrin zum ersten Mal mit Moderatorin über ihre ungewöhnliche Beziehung. Denn die beiden Teilnehmer hatten nicht gerade den klassischen " "-Start, trotz des traditionellen Scheunenfests. Denn dort herrscht dank des Bauern gleich schon zu Beginn der -Kuppelshow dicke Luft. Der 45-Jährige hatte gleich drei Frauen als potenzielle Herzdamen ausgewählt und zu dem Fest eingeladen. Doch anstatt sich um die Ladies zu kümmern, ließ er sie links liegen und flirtete lieber mit einer anderen: Kandidatin Kathrin. Die hatte sich eigentlich für Bauer Claus beworben und nun Interesse an Guy gezeigt. Prompt lud er sie zu sich auf den Hof ein und die anderen drei Kandidatinnen aus...

"Bauer sucht Frau": Guy vermasselt seine Chance

Kaum ist die "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin bei Bauer Guy in Luxemburg angekommen, wird das Paar mit dem stressigen Hof-Alltag konfrontiert. Kathrin wundert sich wofür Guy eine Frau sucht, denn der scheint für einen Langzeit-Jungesellen sehr selbstständig zu sein. Auf ihre Frage danach, reagiert der Landwirt mit einem unangebrachten Scherz. Und der sollte nicht der Einzige an Kathrins ersten Hof-tag bleiben. Genervt zieht die Erzieherin nach einem Tag Bilanz: Sie und der Bauer passen nicht zusammen. Schockierend: Kathrin beschließt einen Tag später den Hof zu verlassen - es ist ihr alles zu viel. Guy bleibt am Boden zerstört zurück, muss sogar weinen. Er hofft, dass seine Liebste ihn vielleicht in ein paar Tagen noch mal anruft, um die Situation zu klären.

Gibt es bei Guy einen zweiten Anlauf in Sachen Liebe?

Bauer Guy hatte Glück. "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Kathrin sucht tatsächlich am Telefon das Gespräch mit ihm. Gemeinsam klären sie die Missverständnisse und versuchen erneut miteinander. Ohne Zuschauer und Kameras kehrt Kathrin zurück auf Guys Hof. Ob die Beiden wohl ein Paar geworden sind?