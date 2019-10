"Bauer sucht Frau"-Hochzeit: Barbara & Christian haben Ja gesagt

Und wieder läuten die Hochzeitsglocken für ein " "-Paar!

Im Jahr 2016 verliebten sich Rinderzüchterin Christian und seine Barbara vor laufenden -Kameras - jetzt sagte das Paar im Trachten-Look Ja!

Dirndl statt Brautkleid: Barbara & Christian heiraten standesamtlich

Nachdem -Kandidatin Barbara erst vor wenigen Wochen mit ihrer Tochter Katharina auf den Hof ihres Liebsten gezogen war, folgte die große Überraschung: Landwirt Christian hielt direkt nach dem Umzug um die Hand seiner Traumfrau an!

Jetzt war es schließlich soweit: Im kleinen Kreis heiratete das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar im örtlichen Standesamt.

Bildunterschrift eingeben Foto: TVNOW / Ramona Freilinger

Wie Bilder der Feier beweisen, strahlten dabei sowohl die Braut als auch der Bräutigam im festlichen Trachten-Look: So tauschte Barbara in einem Dirndl in Grau und Rosa mit weißer Bluse mit ihrem Christian in Lederhose mit einer Weste aus dem gleichen Stoff die Ringe.

Wie das Paar gegenüber RTL verriet, soll es im nächsten Jahr eine kirchliche Hochzeit in großer Runde geben - na dann, herzlichen Glückwunsch!