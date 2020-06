Bauer sucht Frau: Hochzeitspläne bei Lena und Janine!

Dieser Meinung ist auch Lena selbst: "Sie ist jetzt ein Teil von mir und daher ist es mir wichtig, was die Familie und Freunde von ihr halten."

Den Test hat Janine mit Bravour bestanden. Nachdem sich vor allem Lenas beste Freundin Katharina mit Janine unterhalten hat, nimmt Lena Katharina beiseite.

Katharina ist natürlich hin und weg von Janine und gibt Lena ihren Segen. Da gesteht Lena ihrer besten Freundin, wie verliebt sie wirklich in die Schweizerin ist: "Mit einigen Menschen kann man viel lachen, mit anderen romantisch sein und mit Janine kann ich alles sein. Ich schwöre dir, wenn das in einem Jahr noch so ist, dann werde ich diese Frau heiraten wenn sie mich heiraten will!"

Nachdem sie Janine bereits angeboten hat, bei sich einzuziehen, ist dieses Hochzeitsangebot der nächste Schritt. Ob Lena in der kommenden Woche über Kinder nachdenkt?