"Bauer sucht Frau"-Iris Abel: Große Sorge um die 52-Jährige!

Eigentlich ist Iris Abel dafür bekannt, dass sie ihre Instagram-Community regelmäßig mit Updates aus ihrem Alltag versorgt. Doch seit Anfang Juli ist es still um die Bäuerin geworden. So berichtete sie in ihrem letzten Beitrag: "Die OP ist gut verlaufen, aber ich habe Schmerzen ohne Ende." Seitdem gab Iris kein Lebenszeichen von sich ab. Geht es der Bäuerin gut? Ihre Fans stehen ihr jedenfalls nach wie vor treu zur Seite...