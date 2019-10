"Bauer sucht Frau"-Iris Abel: Jetzt bricht alles über ihr zusammen!

Arme Iris Abel! Vor Kurzem ließ sich die symphytische Bäuerin ein Magenband einsetzten und verlor seitdem fast 30 Kilo. Für Iris definitiv eine aufregende Zeit! Doch damit nicht genug! Iris feierte jetzt ihr Laufsteg-Debüt und sah dabei einfach umwerfend aus! Nun jedoch das Traurige...

Narumol & Josef: Überraschendes Geständnis nach 10 Jahren!

Iris Abel läuft über den Catwalk

Obwohl Iris nach der Magen-OP unter einigen Problemen litt und mit Übelkeit zu kämpfen hatte, hat sich die Power-Frau mittlerweile wieder vollständig erholt. So war die Frau von Bauer Uwe jetzt dabei zu sehen, wie sie als "Curvy Model" über den Catwalk schritt und einen absoluten Wow-Auftritt hinlegte. Iris kommentierte dazu: "Es war so aufregend. Mein erster Auftritt bei einer Fashionshow. Gänsehautfeeling und weiche Knie. Tolle für großartige Menschen. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich bei den #diversityfashiondays dabei sein durfte." Eigentlich ein Grund zur Freude...

Iris muss Klatsche verkraften

Wie unter dem Post von Iris deutlich wird, sind einige Fans von ihrem Auftritt überhaupt nicht begeistert. So ist unter anderem zu lesen: "Also ich finde es total lächerlich sich jetzt als Model in Szene setzen zu müssen…sorry und eine Leistung ist es aus eigener Kraft abzunehmen und nicht sich den Magen abbinden zu lassen." Autsch! Doch zum Glück, sind auch eine Vielzahl von Positiv-Kommentaren unter dem Bild zu finden: "Hola die Waldfee....du siehst grandios aus." Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Iris die Kritik ihrer Widersacher nicht all zu sehr zu Herzen nimmt...

Oh je! Werden und Josef diese Hürde meistern?