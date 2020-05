"Bauer sucht Frau"-Iris & Uwe Abel: Ihr Glück liegt in Scherben!

Wie traurig! Eigentlich sind " "-Iris und Uwe Abel für ihre fröhliche und lockere Art bekannt. Doch die aktuelle Situation stellt auch sie vor eine nervliche Zerreißprobe!

Narumol: Baby-Drama! Die Sorge ist riesengroß

Bauer Uwe schüttet sein Herz aus

Schon im April berichtete Bauer Uwe in einer Videobotschaft, dass Iris und er von der Corona-Krise hart getroffen wurden. So mussten die beiden ihr Hof-Café vorerst schließen. Vor allem für Iris alles andere als leicht: "Meine Mitarbeiter sind jetzt ohne Beschäftigung, zum Teil in Kurzarbeit, wie meine Frau auch", erklärte Bauer Uwe damals voller Entsetzten. Doch damit nicht genug! Wie Iris nun berichtet, hat sie einen zweiten Job angenommen, um sich finanziell über Wasser zu halten.

Iris arbeitet rund um die Uhr

Wie Iris laut "OK!" nun berichtet haben soll, hat sie aktuell einen Minijob in einem Pflegeheim auf 450 Euro Basis angenommen. Doch obwohl ihr die Arbeit Spaß macht, gerät sie dabei ganz schön an ihre Grenzen: "Ich arbeite dort drei Tage die Woche, habe auch mit Demenzkranken zu tun. Das geht teilweise an die Nieren." Oh je! Doch damit nicht genug! Abends steht Iris dann in der Backstube, um bestellte Kuchen zu backen. Bleibt somit nur zu hoffen, dass diese schlimme Zeit für die beiden bald wieder zu Ende geht...

