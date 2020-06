Bauer sucht Frau 2017: Die erste Kandidatin geht!

„Es hat mich sehr schockiert, wie man da so leben kann“, sagt Claudia. Und was meint Herbert dazu? „Der Hof ist von 1925. Vor der Show habe ich extra noch um die 1000 Euro ausgegeben – den Treppenaufgang neu gemacht, Gardinen gekauft“, so der Landwirt in der „Bild“. Und weiter: „Der Hof ist 92 Jahre alt. Das ist der Grund, warum ich fünf Jahre keine Freundin hatte.“ Nach nur einer Nacht ist Claudia wieder abgereist. „Bauer sucht Frau“ zeigt RTL immer montags um 20:15 Uhr.