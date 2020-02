Bauer sucht Frau: Liebes-Aus bei Burkhard und Tanja!

Reddit this

Eigentlich sah bei Burkhard und Tanja alles nach einem Happy End aus! Die beiden lernten sich bei " " kennen - und lieben. Sogar von Hochzeit war schon die Rede. Doch jetzt das überraschende Aus...

Das war der traurige Trennungsgrund

Tanja und Burkhard gehen mittlerweile wieder getrennte Wege. Die Trennung ist schon einige Wochen her. "Ende Dezember 2019 habe ich die Beziehung mit Burkhard beendet", bestätigt Tanja jetzt im Interview mit . Was der Grund war? "Der Auslöser war letztendlich der schwere Autounfall meiner Tochter. Sie lag acht Tage lang auf der Intensivstation und während dieser schweren Zeit war Burkhard leider nicht für mich da und hat sich kaum gemeldet", erklärt Tanja. "Ich wünsche mir einen Partner, der auch in schweren Zeiten, wenn ich mal schwach bin, zu mir steht. Nach reiflicher Überlegung habe ich erkannt, dass Burkhard leider nicht dieser Partner ist."

