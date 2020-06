Bauer sucht Frau: Liebes-Aus bei Daniel und Maria!

"Wir hatten noch eine sehr schöne Woche in Neuseeland. Doch dann ist sie wieder zurück geflogen", erzählt Daniel jetzt in einer Videobotschaft an Sender RTL. Am Ende war die Distanz zwischen Neuseeland und Deutschland dann doch zu groß. "Das Problem ist die 12 Stunden Zeitverschiebung. Es war schon recht schwierig", gibt Maria zu.

Eigentlich wollte Daniel im Mai nach Deutschland fliegen, doch die Corona-Krise machte ihm einen Strich durch die Rechnung. "Da es jetzt wegen Corona so schwer ist, sich zu sehen, haben wir es aufgebrochen. Wir sind zwar noch im Kontakt, aber nicht mehr zusammen", bestätigt er. Die beiden wollen jedoch Freunde bleiben.

