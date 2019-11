Bauer sucht Frau: Liebes-Aus bei Michael und Carina?

Reddit this

Für die " "-Kandidaten Michael und Carina sah alles nach Happy End aus. Nach einigem Hin und Her entschieden sich die beiden füreinander. "Ich habe mich in dich verliebt", gestand Michael seiner Liebsten im Finale. Doch jetzt scheinen die Schmetterlinge im Bauch, schon wieder verflogen zu sein.

"Bauer sucht Frau"-Anna: Neue Frisur! Die Haare sind ab

Carina: "Im Endeffekt bin ich die Betrogene"

Im Vorschau-Clip für das große Wiedersehen kriselt es gewaltig zwischen Michael und Carina. "Na ja, ich bin im Endeffekt die Betrogene, was nicht so witzig ist, oder?", sagt sie traurig im Gespräch mit . Die Moderatorin will es genauer wissen und fordert den Bauern auf: "Michael rede jetzt!". Doch bevor alles erklären kann, fällt ihm Carina ins Wort: "Komm auf den Punkt."

Was ist genau zwischen den beiden vorgefallen? Wurde Carina wirklich von Michael betrogen? Das klärt sich wohl erst am 2. Dezember um 20:15 Uhr bei ...

Wow! So groß ist Josefs und Narumols Tochter Jorafina heute: