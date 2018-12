Bauer sucht Frau: Liebes-Krise bei Anna und Gerald nach der Hochzeit

Sie haben sich ihre Zukunft nach „ “ so schön ausgemalt: Kandidatin Anna (28) zog für Farmer Gerald (33) aus Essen in das 8.000 Kilometer entfernte Namibia. Doch wenige Monate nach ihrer Hochzeit (zu sehen am 10. Dezember, 20.15 Uhr, ) sieht die Realität nicht mehr ganz so rosarot aus. Was jetzt für Probleme sorgt, erzählen die beiden im "Closer"-Interview...

Anna vermisst ihre Familie

„Es ist schon ein krasses Gefühl, so weit von meinen Eltern entfernt zu sein. Meine Mama weint jedes Mal, wenn wir uns verabschieden müssen“, sagt Anna traurig. Ihre Wohnung hat die Projektleiterin aufgelöst, die Möbel nach Südafrika verschifft. Doch ihre Familie musste sie zurücklassen. Nicht leicht für die 28-Jährige.

"Bauer sucht Frau"-Anna und Gerald: Süßer Familienzuwachs!

Und das ist nicht das Einzige, was ihr zu schaffen macht: Dass Geralds Farm fernab der Zivilisation liegt, ist für Anna mehr als gewöhnungsbedürftig. „Wir wohnen ja mitten in der Pampa. Zur nächsten Stadt sind es zwei Autostunden. Einmal die Woche machen wir einen Großeinkauf, wenn ich dann was vergesse, habe ich Pech gehabt.“

Gerald will in Afrika bleiben

Ein Umzug zurück nach Deutschland kommt dennoch nicht infrage – Gerald ist strikt dagegen. Der sagt: „Das Leben hier, die Freiheit und Natur, das möchte ich auch meinen Kindern ermöglichen.“ Denn noch haben die beiden Nachwuchs fest eingeplant: „Wir möchten auf jeden Fall zwei Kinder haben!“, verrät Anna.

Doch wird sie ihr Leben lang wirklich in Südafrika bleiben, oder treibt sie das Heimweh irgendwann doch wieder nach Deutschland? Zumindest beruflich könnte sie sich eine Rückkehr durchaus vorstellen. „Wenn ich noch mal bei einem anderen -Format mitmache, dann bei ‚Let’s Dance‘ oder ‚Shopping-Queen‘“, sagt sie. Beides wäre in Namibia nicht möglich...