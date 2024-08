"Bauer sucht Frau"-Narumol: Auszeit von Ehemann Josef

"Bauer sucht Frau“- Star Narumol (59) und ihre beiden Töchter Jorafina (13) und Jenny (25) packten in Pittenhart ihre Koffer und reisten für eine kleine Auszeit ins wunderschöne Wellnesshotel "Jagdschlössl" in Kirchdorf in Tirol – 70 Kilometer entfernt. Mädels-Weekend. Ehemann Josef (68) musste zu Hause bleiben, passte auf den neuen Stall und die Kühe auf.