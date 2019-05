Reddit this

"Bauer sucht Frau" Narumol: Endlich geht ihr großer Traum in Erfüllung!

Für Narumol geht endlich ein großer Traum in Erfüllung. Darauf hat sie schon so lange gewartet!

Es ist kein Geheimnis, dass sich sehr nach ihrer Heimat sehnt. Obwohl sie ihren Josef von ganzem Herzen liebt, wird sie immer wieder von Heimweh geplagt.

Narumol reist nach Thailand

Doch nun hatte die 53-Jährige endlich die Gelegenheit, zurück in ihr Heimatland zu reisen. Und dort durfte sie sogar Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn treffen! Wie es dazu kam? 2018 nahm Narumol an einem Kochwettbewerb im Rahmen eines Deutsch-Thailändischen-Kulturfestivals teil. Obwohl sie nicht gewann, erhielt sie trotzdem eine royale Einladung.

„Ein Traum geht für mich in Erfüllung“, schwärmt die Thailänderin im Gespräch mit . Damit stößt sie vor allen Dingen bei Moderatorin auf Verständnis. „Ich weiß, wie wichtig Narumol die Kultur ihrer Heimat ist. Es ist toll, dass sie die thailändischen Traditionen pflegt und auch an ihre Kinder Jenny und Jorafina weitergibt“, so die 50-Jährige.