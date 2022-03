"Bauer sucht Frau"-Narumol: Jetzt beschreitet sie ihren eigenen Pfad

Schon bei einem schnellen Blick auf Narumols "Instagram"-Account wird schnell deutlich, dass die Bäuerin jetzt scheinbar ihre Leidenschaft fürs Kochen mit ihren Fans teilen möchte. So sind in unterschiedlichen Posts allerhand Rezepte zu finden, die Narumol aus Thailand mitgebracht haben. Neben dem Zubereiten der Gerichte teilt die Frau von Bauer Josef ebenfalls die Zutatenliste, sodass ihre Fans die Köstlichkeiten ganz einfach zu Hause nachkochen können. Was für eine super Idee! Eine Frage bleibt dabei jedoch offen: Will Narumol jetzt dem "Realityfernsehen" abschwören und ihr eigenes Ding im Foodbereich machen? Bis jetzt gab sie dazu jedenfalls noch kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein.

Fakt ist jedoch: Narumols Fans scheint die neue Kochleidenschaft der Bäuerin zu gefallen. So finden sich unter dem Post der Power-Frau stets allerhand Komplimente wieder...