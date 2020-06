Bauer sucht Frau: Peter ist schwer verliebt!

Der Milchbauer aus Mittelfranken hatte sich auf dem Scheunenfest entschieden, die Hofwoche mit der 24-jährigen Vanessa zu verbringen. Dies scheint jedoch nicht die optimale Wahl gewesen zu sein, wie er "Bild" gegenüber verrät: "Sie hat bei der Hof-Arbeit nicht geholfen. Es war ihr sowieso alles zu ländlich hier. Zum Supermarkt fahren wir eben sieben Kilometer. Es passte einfach nicht. Wir sind zu verschieden."

Das ist für Peter jedoch kein Grund, um Trübsal zu blasen. Er ist nämlich über beide Ohren in eine andere Dame verliebt. Er schwärmt. "Sie heißt Marion, kommt auch aus Bayern und ist meine Traumfrau. Sie hilft auf dem Hof und versteht sich super mit meiner Familie."

Ursprünglich wollte Marion auch bei "Bauer sucht Frau" mitmachen, konnte die Teilnahme jedoch nicht mit ihrem Job vereinbaren. Also wählte sie einen anderen Weg und schrieb Peter kurzerhand eine Nachricht über Facebook. Der verliebte Landwirt erinnert sich: "Als "Bauer sucht Frau"-Star bekommt man ja viele Mails. Aber was ich da gesehen habe, hat mir gefallen."

Seit drei Wochen sind die beiden ein Paar und Peter möchte nicht mehr ohne seine Marion sein: "Marion will in meine Nähe ziehen, damit wir öfter zusammen sein können. Wenn Marion weg ist, fühlt sich das schon komisch an. Alleine Fernsehschauen macht keinen Spaß mehr. Dann vermisse ich sie sehr."

Manchmal gibt es eben doch ein völlig unerwartetes Happy End, auch ohne die Hilfe von RTL.