Bauer sucht Frau: Quotenschock

Mit 5,46 Millionen Zuschauern zählt "Bauer sucht Frau" noch immer zu den Erfolgsformaten von RTL und liefert auch nach zehn Jahren zuverlässig gute Quoten.

Doch scheinbar kommt das große Liebeskino, zu dem die Show in den letzten Jahren wurde, weniger gut an, als die krawallige Freakshow, als die sich "Bauer sucht Frau" in den ersten Staffeln präsentierte.