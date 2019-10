Reddit this

"Bauer sucht Frau"-Scheunenfest: Kandidaten in Gefahr!

Extrem-Bedingungen bei "Bauer sucht Frau"! So gefährlich was das diesjährige Scheunenfest für die Kandidaten der RTL-Kuppelshow!

Dieses Scheunenfest dürfte so schnell nicht mehr vergessen...

Am Montag schon ist es soweit: Auf startet die 15. Staffel von " ".

Auch in diesem Jahr suchen wieder elf Single-Landwirte nach ihrer zukünftigen besseren Hälfte - doch jetzt kam heraus, mit welchen extremen Zuständen die Kandidaten der Show bereits beim Scheunenfest zu kämpfen hatten!

Dreharbeiten mit Sanitätern bei 60 Grad: So heiß wurde die "Bauer sucht Frau"-Scheune

Wie die Bild-Zeitung berichtet, hatten die elf Bauern und 28 interessierten Single-Damen bereits beim ersten Aufeinandertreffen nicht nur mit Aufregung und Schmetterlingen im Bauch, sondern auch mit den extremen Temperaturen in der RTL-Scheune zu kämpfen.

Aufgrund der Sommerhitze, die außen rund 40 Grad erreichte, stieg das Thermometer beim Scheunenfest drinnen auf rund 60 Grad Celsius und sorgte damit nicht nur bei den Kandidaten, sondern auch beim Drehteam für mehr als erschwerte Bedingungen!

Um die Überhitzungsgefahr für Kandidaten und Kameraleute zu senken, baute der Sender erstmals in der Geschichte eine große Klimaanlage in die Scheune ein - weil diese während des Drehs jedoch zu laut war, konnte nur in den Pausen gekühlt werden!

Wie das Blatt berichtet, stellte der Sender zudem zwei Sanitäter für mögliche gesundheitliche Probleme von Kandidaten oder Mitarbeitern bereit:

"Wir hatten vor allem Medikamente mit, um den Kreislauf zu stabilisieren. Insektenstiche und Allergien sind aber auch eine große Gefahr. Wir haben also vor allem bei Fenistil und Adrenalin noch mal aufgerüstet", so die Sanitäter gegenüber der Bild.

Für die liebeshungrigen Bauern gab es zudem reichlich Wasser und Taschentücher gegen den Schweiß - ob am Ende nicht nur die Temperaturen, sondern auch dir Flirtlaune der Landwirte anstieg, können Zuschauer am Montag um 20.15 Uhr auf RTL sehen!