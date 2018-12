Bauer sucht Frau: Tränenreiche Hochzeit bei Gottfried und Martina

Dieses Jahr lag bei den Bauern Liebe in der Luft! Gleich sechs Paare aus der -Show schlossen den Bund fürs Leben. So auch Martina und Gottfried. 2014 lernten sich die beiden im kennen, vergangenes Jahr folgte die Verlobung. Jetzt gaben sich die beiden Turteltauben endlich das Ja-Wort...

Tränen vor dem Altar

In der Spezial-Sendung "Die schönsten Hochzeiten des Jahres" wurden sie an ihrem ganzen besonderen Tag begleitet. Als Martina in ihrem weißen Kleid vor Gottfried trat, konnte er seine Emotionen nicht mehr zurückhalten. Unter Tränen flüsterte er seinem Schatz zu: "Du siehst wunderschön aus. Ich glaube, so können wir heiraten, weil wir beide so hübsch sind." Auch nach der Trauung kam der Bauer aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. "Ich bin jetzt am Ziel von dem, was ich mir gewünscht habe. Das haben wir beide jetzt erreicht. Und ich denke, das ist wirklich toll!"

Happy End nach Todes-Drama

Bei "Bauer sucht Frau" funkte es 2014 zwischen Martina und Gottfried auf Anhieb. Denn die beiden teilten ein trauriges Schicksal: Sowohl Martina als auch Gottfried verloren ihre vorherigen Partner. Während der Hofwoche stellte Martins fest: "Die Zeit nach dem Tod meines Mannes war eine harte Zeit. Aber hier bei dir auf dem Hof habe ich mein Lachen wiedergefunden." Und das hält bis heute an!