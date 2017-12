‚Bauer sucht Frau’-Star Narumol: Fiese Anfeindungen!

Sie könnte keiner Fliege etwas zu Leide tun. Und doch wird Narumol zurzeit Opfer eines üblen Shitstorms. Die ‚Bauer sucht Frau’-Kandidatin ist bei vielen RTL-Zuschauern sehr beliebt und wurde deshalb auch zum großen Staffel-Finale von ‚Bauer sucht Frau’ zur Reporterin befördert. Niemand hätte geahnt, dass die aufgeweckte Thailänderin damit aber auch aneckt!

„Böse Menschen behaupten nun, dass ich Inka Bause den Job wegnehmen will“, erklärt Narumol traurig. „Das ist Blödsinn! Ich habe Inka total lieb. Sie gehört zu meiner Familie. Ich würde nie etwas tun, das sie verletzt.“ Und trotzdem muss Narumol jeden Tag aufs Neue fiese Kommentare im Netz über sich lesen.

„Sie geht mir auf den Geist“, schreibt jemand auf Facebook. Und auf der ‚Bauer sucht Frau’-Homepage von RTL heißt es unter anderem: „Sie spielt sich in den Vordergrund!“ Narumol muss jetzt also zum ersten Mal erfahren, was es heißt in der Öffentlichkeit zu stehen. Der Erfolg bringt eben auch viele Neider mit sich. Höchste Zeit, sich ein dickes Fell zuzulegen!