"Bauer sucht Frau" Steffi & Stephan: Sie wagen den nächsten Schritt!

Es wird nicht ruhig um die " "-Paare! Gestern waren die Bauer mit ihren Auserwählten beim großen Finale mit Inka Baue zu sehen. Die Paare hatten dabei die Möglichkeit, ihre Zeit zu resümieren und die Zuschauer auf den neusten Stand zu bringen. Mit von der Partie: Steffi und Stephan. Doch damit nicht genug! Wie das Paar verriet, wollen sie schon jetzt den nächsten Beziehungsschritt wagen...

"Bauer sucht Frau" Steffi und Stephan haben große Pläne

Während gestern Abend einige Paare voller Bedauern erzählten, dass ihre Liebe nach der Hof-Woche keine Chance mehr hatte, konnten Steffi und Stephan ihren Fans die freudige Botschaft berichten, dass sie den nächsten großen Beziehungsschritt wagen wollen. So verriet das Paar im Gespräch mit , dass sie demnächst zusammenziehen wollen.

Steffi und Stephan leiden unter der Trennung

Wie Steffi im Gespräch mit Inka Bause berichtet, würde ihr die Fernbeziehung mehr zusetzten, als viele vielleicht vermuten. So erklärt sie: "Es ist schwierig und ich habe echt schlechte Phasen, wenn er nicht bei mir ist". Ebenfalls fügt sie hinzu: "Aber das Schönste ist dann, wenn er einfach wieder in meinen Armen liegt." Aus diesem Grund haben sie auch die große Entscheidung getroffen. So ergänzt Stephan: "Sie wird zu mir ziehen, so ist der Plan." Was für wundervolle Neuigkeiten! Wann die beiden den großen Schritt wagen, ist nicht bekannt. Wir freuen uns aber schon jetzt auf die ersten Pärchen-Bilder!