Bauer sucht Frau: Stephan und Steffi haben sich verlobt!

Es war Liebe auf dem ersten Blick! 2018 lernten sich Bauer Stephan und Friseurmeisterin Steffi auf dem Scheunenfest bei " " kennen. Während der Hofwoche wurden die Gefühle immer stärker. Die beiden sprachen bereits über Hochzeit und Kinder. Jetzt haben sie wirklich den nächsten Schritt gewagt...

Stephan und Steffi verkünden ihre Verlobung

"Ihr habt ja schon ewig nichts von uns gehört, wir wollten euch mal wieder auf den Stand der Dinge bringen. Der Umzug ist natürlich voll im Gange. Viel Stress, viel Chaos. Es macht aber trotzdem Spaß", sagte Steffi in einer kurzen Videobotschaft, die auf ihrer Website veröffentlichte. Und dann ließ Stephan die Bombe platzen: "Steffi und ich, wir haben uns verlobt und denken bald an unsere Hochzeit!" Was für Mega- ! "Mal schauen, was es sonst noch so gibt...", fügte Steffi geheimnisvoll hinzu.

