"Bauer sucht Frau": Todesfall - Inka Bause trauert!

Der Berliner Sportverein SV Empor verabschiedet sich ebenfalls von Brian. "Du hast gekämpft, wie du es immer in deinem Leben getan hast. Am Ende konntest du diesen Kampf nicht gewinnen", heißt es in einem emotionalen Instagram-Beitrag. "In tiefer Trauer und Dankbarkeit wirst du uns immer als 'BAUTZI' mit dem großen Herzen und flotten Sprüchen auf den Lippen in Erinnerung bleiben. Danke Brian, du wirst uns fehlen! Der Familie von Brian und allen Angehörigen möchten wir unser herzliches Beileid aussprechen. Viel Kraft und Zusammenhalt!"