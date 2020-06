Bauer sucht Frau-Traumpaar: So groß ist die Tochter von Josef und Narumol!

Bis heute ist das Paar sehr glücklich und die gebürtige Thailänderin erklärt RTL gegenüber, wie der Alltag mit ihrem Josef aussieht: „Ich bin jetzt sechs Jahre mit Josef zusammen. Von der Hofwoche bis heute war jeder Tag anders. Mal haben wir uns sehr lieb und manchmal streiten wir auch, wie Donner, Blitz und Hagel. Ein Alltag, wie jedes Paar. Aber wir halten zusammen, wir lieben uns, bis der Tod uns scheidet. Das haben wir schon bei der Hochzeit geschworen und so wird es sein. Wenn ich noch jünger wäre, hätten wir keinen Platz mehr im Haus für all unseren Nachwuchs.“ Josef pflichtet seiner Gattin bei: „Ich sage immer: Was Gott verbindet, darf der Mensch nicht trennen!“

Die Krönung ihrer Liebe war wohl die Geburt von Tochter Jorafina. Das Mädchen kam im Sommer 2011 auf die Welt und ist heute mit ihren vier Jahren schon eine richtige kleine Dame. Josef ist rundum glücklich: „Ich bin einfach nur glücklich Narumol und eine Familie zu haben. Wir haben eine harmonisch Ehe, bei der es wie überall auch mal Zoff gibt. Aber nach jedem Streit schauen wir uns in die Augen, reden darüber und lernen daraus. Am Ende gibt’s ein Busserl und wir nehmen uns in den Arm.“ Hach, da hat Inka Bause doch mal einen richtig guten Job gemacht.