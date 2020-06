Bauer sucht Frau: Liebes-Aus bei Alpakazüchter Henry und Sabine!

Am Ende war die Entfernung zwischen Sabines Heimat Wien und Nordhorn in Niedersachen zu groß. Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus konnten sich die Turteltauben nicht besuchen. "Wir haben uns in den letzten Monaten ja gar nicht mehr sehen können und uns auseinandergelebt", erklärt Henry jetzt im Interview mit RTL.