Bauer sucht Frau: Trennung bei Jürgen und Corinne!

Reddit this

Eigentlich sah bei Jürgen und Corinne alles nach eine m Happy End aus. "Ich bin praktisch neu verliebt! Sie ist eine attraktive Frau, sehr flott und kann auch noch gut kochen! ", schwärmte er über seine Traumfrau. Und auch Corinne hatte reichlich Schmetterlinge im Bauch: "Es hat mich ganz schlimm erwischt. Ich denke morgens wenn ich aufwache an Jürgen und abends, wenn ich ins Bett gehe. Ich hätte nie mehr an eine solche Liebe geglaubt!" Doch dann kam alles anders...

Die Hunde sorgten für Zoff

Corinne lebt nämlich mit acht Hunden zusammen. Für die Rentnerin sind ihre flauschigen Freunde ihr Ein und Alles: "Meine Hunde bedeuten mir sehr viel. Die haben mir immer sehr geholfen! Ich könnte mir kein Leben ohne Hunde vorstellen..." Doch das war Jürgen ein Dorn im Auge. "Erst küsst sie die Hunde und dann erst mich!", ätzte er.

Narumol: Baby-Drama! Die Sorge ist riesengroß

Das war der Grund für das Liebes-Aus

Wenig später stellte Jürgen seine Corinne vor die Wahl. "Wärst Du denn bereit, dich von ein paar Hundchen zu trennen?" Ihre klare Antwort: "Nicht von allen. Die älteren Hunde müssen mit. Das wären dann also vier." Für Jürgen waren das jedoch immer noch zu viele. Also traf er eine drastische Entscheidung: "Sie ist eine tolle Frau, das war aber zu viel für mich. Das wäre mit den Hunden hier nicht gegangen. Da habe ich keine Zukunft gesehen. Es ist besser so." Wie traurig...

Eine neue Liebe für ? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: