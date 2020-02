Bauer sucht Frau: Trennung bei Kai und Lena!

Reddit this

Eigentlich sah alles nach einem Happy End aus. Im großen Finale funkte es zwischen Bauer Kai und Lena. Ursprünglich hatte sie sich für Thomas beworben, doch dann konnte überraschend Kai ihr Herz erobern. Die beiden verbrachten nach der Show sogar einen gemeinsamen Urlaub in Ischgl. Doch jetzt ist Schluss...

Das sagt Bauer Kai zum Liebes-Aus

Auf gibt Kai die Trennung bekannt. "Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer die Trennung!!", schreibt er zu einem gemeinsamen Bild, auf das er einen Trennungsstrich gephotoshopt hat. Im Bösen sind die beiden jedoch nicht auseinander gegangen. "Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht wie ein Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich", so der Landwirt weiter.

Auch dieses "Bauer sucht Frau"-Paar trennte sich

Kai und Lena sind nicht das erste " "-Paar, das mittlerweile wieder getrennte Wege geht. Vor kurzem gaben auch Burkhard und Tanja das Aus bekannt. Ihre Gefühle seien einfach nicht stark genug gewesen. Lässt sich nur hoffen, dass der Liebes-Fluch nicht bald das nächste Paar trifft...

