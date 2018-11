Bauer sucht Frau: Trennungs-Drama bei Matthias und Tayisiya!

Die Hofwoche neigt sich für Milchbauer Matthias und seine Tayisiya langsam dem Ende zu. In den letzten Tagen sind sich die beiden näher gekommen. Doch wie geht es jetzt für die Turteltauben weiter?

Das spricht für das Liebes-Aus

Eins ist schon mal klar: Es wird auf jeden Fall dramatisch! "Ich habe so ein bisschen Angst, wie du damit umgehst", schluchzt Tayisiya in der -Vorschau, während sie ihr Liebster Matthias nur bedröppelt anguckt. Bedeutet das das Aus für die beiden?

Möglich wär's. Die 21-Jährige verbrachte nämlich gerade einen Urlaub in der Ukraine - ohne Matthias. Ihre Fans sind sich sicher, dass sie wieder auf dem Markt ist. Auf die Frage "Und wie läuft es mit Matthias?" von einem Follower versuchte sie sich rauszureden. "Das erfahrt ihr alles in den nächsten Folgen." Mittlerweile ist der Kommentar aber wieder gelöscht. Sehr verdächtig...

"Bauer sucht Frau"-Schäfer Heinrich: Pleite-Schock! Steht sein Hof vor dem Aus?

Schlimme Fake-Vorwürfe

Immer wieder wurde Tayisiya vorgeworfen, dass sie ein falsches Spiel spielt. Das unschuldige Mädchen vom Land auf der Suche nach der großen Liebe kauften die Zuschauer ihr überhaupt ab. In High Heels und Tennis-Röckchen stöckelte sie über Hof, postet regelmäßig freizügige Bikini-Bilder auf ihrem -Account. Mit handfester Bäuerin hat das so gar nichts zu tun! "Ist mir schleierhaft, warum sich eine so junge Frau für dieses Format bewirbt. Das sollte doch kein Problem sein, im täglichen Leben einen netten, jungen Mann kennenzulernen", ätze ein Zuschauer via .

Im Interview mit "Closer" beteuerte sie zwar, dass sie nur wegen der Liebe an der Dating-Show teilgenommen hat, denkt bereits aber über weitere -Projekte nach. Gerade war sie die Begleitung für Zwillingsschwester Yana bei " ". Und auch eine andere Show könnte sie sich vorstellen: " ". "Wenn es in der Liebe gar nicht klappt, würde ich darüber nachdenken", gab sie zu.