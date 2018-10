Bauer sucht Frau: Überraschende Trennung!

Reddit this

Zwischen den Bauern und ihren Herzdamen kriselt es gewaltig! In der letzten Folge haben sich drei Frauen von ihrem Auserwählten getrennt. Zwischen Andreas und Angelika, Claus und Heike sowie Dirk und Deborah wollte der Funke einfach nicht überspringen.

Inka Bause: Süße Baby-News kurz vor ihrem 50. Geburtstag!

Neues Glück mit Irmgard?

Angelika gestand ihrem Andreas, dass sie kein Schweinfleisch isst. Für den Bauern ein absolutes No Go! Schließlich werden auf seinem Hof auch Tiere geschlachtet. "Ich möchte jemanden, der mit mir mit zieht und wenn das fehlt, dann sehe ich keine Zukunft für uns. Es tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss", teilte Andreas seiner Liebsten mit. Jetzt will er sein Glück bei der zweiten Kandidatin Irmgard versuchen.

Mega-Zoff zwischen Heike und Claus

Auch zwischen Heike und Claus kriselte es gestern Abend. Als Heike einem Ferkel ein paar Kunststücke beibringen wollte, platzte Claus der Kragen. "Wenn ich mit einer Frau zusammenkommen will, dann verhalte ich mich doch nicht so. Du hast mich nicht richtig ernst genommen", sagte Heike empört - und zog die Reißleine. Trotz einem Entschuldigungsversuch von Claus trat Heike die Heimreise an.

Bauer sucht Frau: Schwere Vorwürfe! Spielt Tayisiya ein falsches Spiel?

Dirk ignorierte Deborah

Bei Deborah und Dirk kam es zwar nicht zum Streit, aber auch sie gehen ab sofort getrennte Wege. Der Grund: Dirk schenkte ihr kaum Beachtung. Eigentlich wollte er Deborah das Grasschneiden beibringen, doch währen der Arbeit vergaß er seine Liebste einfach. Als Dirk dann auch noch gestand, dass er noch nicht weiß, ob er Gefühle Deborah hat, war Schluss. Enttäuscht verließ sie den Hof.

Lässt sich nur hoffen, dass die restlichen Bauern mehr Glück mit der Liebe haben…

"Bauer sucht Frau" läuft montags um 20:15 Uhr bei .