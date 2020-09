"Bauer sucht Frau"-Uwe Abel & Iris Abel: Süße News nach zwei Monaten Funkstille!

Vor fast zwei Monaten berichtete Iris Abel ihrer Instagram-Community, dass sie einen schlimmen Reitunfall hatte und operiert werden musste. Danach war es lange still um die Bäuerin. So waren auch einige ihrer treuen Fans in großer Sorge, ob bei Iris alles gut ist. Doch jetzt die wundervolle Überraschung! Wie Iris nun berichtet, geht es ihr wieder besser und sie befindet sich auf dem Weg der Besserung! Doch damit nicht genug! Iris nutzt die Botschaft ebenfalls, um ihrem Uwe ein süßes Kompliment zu machen...