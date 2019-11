"Bauer sucht Frau" Uwe & Iris Abel: Aus und vorbei! Sie haben genug!

Oh je! So kennen wir " " Uwe und seine Iris ja gar nicht. Obwohl die beiden eigentlich für ihre positive und lebensfrohe Art bekannt sind, wendet sich das Paar nun mit einer bitteren Beichte an die Öffentlichkeit...

"Bauer sucht Frau" Uwe und Iris haben genug

Vor knapp acht Jahren nahmen "Bauer sucht Frau" Uwe und seine Iris an der Kuppelshow teil und verliebten sich ineinander. Doch obwohl für die beiden "Amor" spielte, lassen Bauer Uwe und Iris kein gutes Haar an der Moderatorin. So erklären die beiden gegenüber "My Illu": "Die haben wir nur selten gesehen. Eigentlich nur beim Hoffest und ein paar Mal bei den Aufzeichnungen." Sie vertreten dadurch auch einen ganz klaren Standpunkt: "Sie kann bleiben, wo der Pfeffer wächst." Aber auch die anderen Kandidaten kommen bei dem Paar nicht gut bei weg...

Iris und Uwe schießen gegen die anderen Teilnehmer

"Es gibt da so Leute, die ein Kaninchen im Stall haben und einen Obstbaum – das sind keine echten Bauern! Die gehö­ren nicht in die Sendung", sind Iris und Uwe der Meinung! Was Inka Bause zu den harten Vorwürfen der beiden sagt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sich die Moderatorin jedenfalls noch nicht dazu. Bleibt somit nur zu hoffen, dass sie sich den Shitstorm von Iris und Uwe nicht allzu sehr zu Herzen nimmt...

