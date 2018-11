Bauer Uwe Abel: Dschungelcamp-Überraschung!

Reddit this

Beim "Sommerhaus der " räumten Uwe und Iris nicht nur den ersten Platz ab, sondern konnten ebenfalls mit ihrer ehrlichen und herzlichen Art ihre Fan-Base vergrößern. Vor allem Uwes traurige Zahnbeichte -er hat Angst vorm Zahnarzt und fürchtete sich deshalb vor einer Behandlung- sorgte bei vielen Fans für mächtig Mitgefühl. Um so schöner somit, dass Uwe diese Hürde mittlerweile meistern konnte...

Bauer Uwe: Endlich ist es soweit! Er wagt den großen Schritt

Bauer Uwe hat neue Zähne!

Wie Bauer Uwe nun der "Bild" berichtet, konnte er seine Zahnarzt-Angst überwinden und ließ sich seine Zähne grunderneuern. Was Uwe dabei jedoch nicht bedacht hat: Die Zähne sind teurer, als erwartet und reißen ein kleines Loch in die Haushaltskasse der beiden. Für Iris jedoch kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken!

Zieht Bauer Uwe ins Dschungelcamp?

Um ihre Haushaltskasse wieder aufzubessern, hat Iris bereits eine erste Idee. So berichtet sie: "Vielleicht sollte Uwe 2020 einfach ins ". Startet der beliebte Bauer somit in das nächste Reality-Show-Abenteuer? Wir können gespannt sein! Die Dschungelkrone wäre ihm auf alle Fälle sicher...