Bauer Uwe Abel: Erschütternde Baby-Beichte seiner Frau Iris

Bauer Uwe Abel und seine Frau Iris sind das vielleicht süßeste Paar im "Sommerhaus der ". Sie halten fest zusammen und wirken verliebt wie kein anderes Paar im Haus. Doch auch bei den beiden läuft nich immer alles toll. Erst letzte Woche brach Bauer Uwe in Tränen aus. Jetzt macht auch seine Frau eine traurige Beichte!

Bauer Uwe & Iris: Darum haben sie keine Kinder

Im "Sommerhaus der Stars" brach Bauer Uwe Abel in der letzten Folge in Tränen aus. Der Grund: Iris sprach vor allen anderen sein Aussehen an. Ein Thema, das ihm bis heute sehr nahe geht. Denn als Kind wurde er wegen seiner großen Nase gehänselt. Und dann ließ er die Bombe platzen. Die Nase könnte vererbbar sein, deswegen hat sich Uwe dazu entschlossen keine Kinder zu bekommen. Seine Frau Iris akzeptiert seine Entscheidung. Doch jetzt verrät sie selber zum ersten Mal, wie sehr sie sich Nachwuchs gewünscht hätte.

Iris Abel wollte Kinder haben

"Ich hätte mir Kinder mit Uwe vorstellen können. Die wären bestimmt auch total süß geworden. Ich finde er ist ein hübscher Mann. Er ist mir natürlich so wichtig, dass ich dann gesagt habe: Ok, ich akzeptiere das dann schweren Herzens", so Iris gegenüber .

Der Traumm ist geplatzt. Doch Iris liebt ihren Uwe so wie er ist. Und auch zu zweit sind die beiden überglücklich. Und das ist am Ende das Wichtigste...