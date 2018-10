Bauer Uwe: Endlich ist es soweit! Er wagt den großen Schritt

Reddit this

Es war schon im "Sommerhaus der " ein Streitthema: Die Zähne von " "-Star Uwe Abel. Iris sprach das Thema in der Show an, denn sie machte sich Sorgen um ihren Mann. Schlechte Zähne können nämlich zu Herzkrankheiten führen. Uwe brach bei dem Thema in Tränen aus. Er wurde früher wegen seinem Aussehen gehänselt - und die Narben sitzen bis heute tief.

Bauer Uwe & Iris: Trennungs-Drama nach dem Sommerhaus der Stars!

Bauer Uwe wagt den Schritt

Hinzu kam, dass Bauer Uwe auch noch große Angst vor dem Zahnarzt hat. Keine einfache Situation. Doch jetzt konnte er sich endlich durchringen.

Iris Abel teilt jetzt ein Video ihres Mannes und verkündet stolz: "Ich bin ganz stolz auf meinen Schatz. Heute geht's an die Esszimmerrenovierung. Uwe bekommt alle Zähne gezogen. Das passiert heute hoffentlich nicht."

Unter Vollnarkose werden Uwe die Zähne gezogen und er bekommt eine vorübergehende Protese. "Heute ist der Tag, an dem ich ganz mutig zum Zahnarzt fahre und mir ein Dutzend Zähne gezogen werden", erklärt er etwas nervös. Und gibt zu: "Ich habe ein bisschen Bammel davor, ich bekomme eine Vollnarkose. Und dann mal schauen, wie ich heute Abend mit der vorübergehenden Prothese aussehen werde."

Bauer Uwe bekommt viel Zuspruch

Es ist ein großer Schritt für Bauer Uwe, doch er kann auf die Unterstützung seiner Frau, aber auch seiner Fans zählen. "Du schaffst das, super, dass du soviel Mut hast Uwe. Alles wird gut" oder "Ich wünsch dir alles Gute und wir sind sooooo stolz auf dich. Du schaffst das und mit deiner lieben Frau an deiner Seite kann gar nichts schief gehen", schreiben sie ermunternd dazu.