Bauer Uwe: Er ist der heimliche Gewinner von "Promi Big Brother"

"Uwe ist schon der Gewinner", "Er schafft das Finale und gewinnt das Geld" sowie "Uwe schafft das" sind nur einige der Kommentare, die sich unter einem der jüngsten "Instagram"-Post von Ehefrau Iris Abel finden lassen. Aber auch Iris glaubt stark an ihren Uwe! So findet auch sie ein paar unterstützende Worte für ihren Ehemann. Das für das Paar die Situation und die damit verbundene Trennung jedoch alles andere als leicht ist, ist kaum verwunderlich! Schließlich machen die beiden so gut wie alles zusammen und haben auch bei "Das Sommerhaus der Stars" damals bewiesen, dass sie als Dreamteam unschlagbar sind!

Ob sich Uwe ohne seine Iris bei "Promi Big Brother" wohl den ersten Platz wirklich erkämpfen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...