Bauer Uwe: Lebensgefahr! Große Sorge um den RTL-Star

Im "Sommerhaus der " kullerten gestern ordentlich die Tränen. Besonder Bauer Uwe war gestern traurig. Er fühlte sich von seiner Frau bloßgestellt, als sie vor allen anderen über seine Zähne sprach. Dabei macht sie sich nur große Sorgen um ihren Mann. Denn seine Zähne können ihm große gesundheitliche Probleme bereiten.

Bauer Uwe Nase: Darum googeln gerade alle danach!

Iris Abel: "Er glaubt mir nicht, dass sich der Zustand der Zähne auch aufs Herz auswirkt!"

Zwischen Bauer Uwe und seiner Frau Iris krachte es heftig. Der Grund? Die 50-Jährige sprach im "Sommerhaus der Stars" die große Angst ihres Mannes vor dem Zahnarzt an. Er hat keine guten Zähne und Iris möchte, dass er sich darum kümmert. "Wisst ihr, der Uwe hat panische Angst vor Zahnärzten. Und er glaubt mir nicht, dass sich der Zustand der Zähne auch aufs Herz auswirkt", so Iris in die Runde. Zu viel für den sensiblen Uwe, der verließ sofort traurig den Raum. Draußen brach der sympathische Bauer sogar in Tränen aus, weil er so verletzt war. "Ich habe Angst vor dem Zahnarzt, weil ich so schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Darüber rede ich nicht so gerne. Auch meine Nase ist ja ein Manko. Ich wurde schon in der Schule deshalb so schlimm gehänselt, dass ich mich dazu entschieden habe, niemals Kinder zu bekommen", erklärt er später im Interview.

Lange hielt der Streit der beiden aber zum Glück nicht an. Uwe und Iris waren schnell wieder ein Herz und eine Seele. Denn Iris meinte ihren Kommentar alles andere als böse. Sie macht sich große Sorgen um das Leben ihres Mannes!

Schlechte Zähne können zu Herzproblemen führen

Ganz Unrecht hat Iris abel auch nicht mit ihrer Aussage. Es gibt zahlreiche Indizien dafür, dass schlechte Zähne das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall deutlich erhöhen. Viele Studien können einen Zusammenhang zwischen der Zahngesundheit und Herz-Kreislauferkrankungen herstellen. Doch die Ursachen sind bis heute unklar. Es gibt aber zwei mögliche Erklärungen.

Durch die chronische Entzündung im Mund werden Botenstoffe ausgeschüttet, die durch den Körper wandern und Gefäße und auch Gelenke angreifen können.

Andererseits können auch die Mundbakterien die tragende Rolle spielen. Sie können durch das kranke Zahnfleisch eindringen und Entzündung des Herzmuskels oder der Herzklappen auslösen.

So schwer Bauer Uwe der Gang zum Zahnarzt also auch fällt, vielleicht schafft er es seine Angst irgendwann zu überwinden. Seiner Frau und besonders seiner Gesundheit zu Liebe....