Im "Sommerhaus der " kämpfen alle um den heißersehnten Sieg. Doch nur ein Paar kann es schaffen. Und ein Paar gilt jetzt schon als Gewinner: Bauer Uwe Abel und seine Frau Iris.

Bauer Uwe: Lebensgefahr! Große Sorge um den RTL-Star

Bauer Uwe Abel und Iris: Sie sind die Gewinner der Herzen

Im "Sommerhaus der Stars" wird gezofft, gelästert und gezickt. Vor allem die Büchners scheinen ständig mit allen aneinander zu geraten. Doch ein Paar zeigt sich stets von der lieben Seite. Bauer Uwe Abel und seine Frau Iris. Statt großartig zu zoffen, halten sie lieber zusammen und konzentrieren sich einfach auf den Wettbewerb.

Für viele Fans sind Bauer Uwe und seine Iris deswegen jetzt schon die Gewinner im "Sommerhaus der Stars". Denn mit ihrer eher ruhigen und bedachten Art kommen sie super bei den Zuschauern an. Und: Sie zeigen viel Gefühl!

In der letzten Folge kullerten bei Bauer Uwe die Tränen, weil sei Aussehen vor allen anderen zum Thema wurde. Dem " "-Star wurde das einfach zu viel, denn seine Nase und auch die schlechten Zähne belasten den sympathischen 48-Jährigen. Obwohl Iris das Thema selbst angesprochen hatte, stand sie ihrem Mann zur Seite. Die beiden haben sich sofort wieder vertragen und gezeigt: Wir sind ein Team!

Bauer Uwe Nase: Darum googeln gerade alle danach!

Bauer Uwe und Iris werden schon als Gewinner gefeiert

Und während viele der anderen einen Shitstorm nach dem anderen kassieren. Können sich Bauer Uwe und Iris bei & Co. über positives Feedback freuen. " Ich mag die beiden, so natürlich und kein bisschen Aufgesetzt. Wünsche den beiden auch den Gewinn...", "Das sympathischste Paar von allen. Wünsche ihnen ganz doll, dass sie gewinnen" oder "Die beiden sind das ehrlichste und sympathischste Pärchen in diesem Irrenhaus, ich wünsche ihnen gaaaaanz viel Glück das sie die Kohle mitnehmen…. Haben sie mehr wie verdient...", schreiben ihre Anhänger in den sozialen Netzwerken.

Die Chance, dass Bauer Uwe und Iris tatsächlich als Gewinner das "Sommerhaus der Stars" verlassen, sind tatsächlich gar nicht schlecht. Denn das Paar begeistert nicht nur die Zuschauer mit seiner entspannten und ruhigen Art. Auch mit den anderen Kandidaten kommen die beiden sehr gut zurecht. Und am Ende sind es schließlich die Bewohner, die am Ende nominieren, wer das Haus als nächstes verlassen soll.

Und während sich die anderen Paare wie Jens und Danni Büchner, und Nico Gollnick oder aber Stephanie Schmitz und Julian Evangelos vor laufenden Kameras streiten und sich gegenseitig rauswählen, freuen sich Bauer Uwe und seine Iris....