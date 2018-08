Bauer Uwe und seine Iris zeigen ihr Liebes-Tattoo!

Bei Bauer Uwe und seiner Iris geht die Liebe unter die Haut! Im "Sommerhaus der " schlossen der Kult-Bauer und Mitbewohner Julian Evangelos eine Wette. "Wenn der Uwe die 50.000 kassiert, dann lässt er sich ein Tattoo stechen", erzählte Julian beim großen Wiedersehen der „Sommerhaus“-Stars. Gesagt, getan! Jetzt zeigen Uwe und Iris stolz das Ergebnis...

Ein Herz-Tattoo auf dem Unterarm

Auf dokumentierte Iris den aufregenden Tag: "Wir sind hier gerade in Bremen bei Hellfish Tattoo und lösen unsere Wette ein, die wir mit Julian gemacht haben. Wir lassen uns nämlich ein Partnertattoo stechen", erzählt Iris in dem Video. "Ich bin ziemlich aufgeregt", gibt Uwe zu. Auf dem Stuhl war die Nervosität dann aber schnell verflogen. "Ich bin vollkommen relaxt. Das piekt vielleicht ein bisschen. Wie Hornissenstiche", so Iris. Doch der Schmerz lohnt sich. Nach einigen Stunden prangt bei beiden Bauern ein Herz und der Name des anderen auf dem Unterarm. "Jetzt sind wir ewig verbunden", freut sich Iris.

Julian ist mit dem Ergebnis zufrieden

Und was sagt Julian zu den Tattoos? "Das ist auf jeden Fall richtig schön geworden. Und es macht mich auch stolz, dass ihr das gemacht habt", findet er.

Nur Uwe sieht ein Problem: "Dann müssen wir gucken, wie wir damit klarkommen, wenn wir uns dann mal trennen", scherzt er im Interview mit " ". Wir sind uns sicher: Das wird so schnell nicht passieren. Die beiden haben im "Sommerhaus der Stars" schließlich bewiesen, dass sie ein echtes Dreamteam sind. Während es bei den anderen Paaren ständig Zoff gab, wuchsen Uwe und Iris nur noch enger zusammen.