Beatrice Egli: Auszeit! Trauriger Abschied von ihren Fans!

Reddit this

Oh je, diese Nachricht ist für alle Beatrice Egli-Fans ein wahrer Schock!

Momentan befindet sich noch auf ihrer Tour und lässt damit alle Fan-Herzen höher schlagen. Doch jetzt das Traurige! Wie Beatrice nun verkündet, will sie nach ihren Konzerten eine Auszeit nehmen. Für ihre Fans eine echte Hiobsbotschaft!

Beatrice Egli: Sie hat ihre Fans jahrelang belogen!

Beatrice Egli nimmt Auszeit

Obwohl Beatrice als echte Power-Frau bekannt ist und seit Jahren aus der Schlagerwelt nicht wegzudenken ist, verkündet Beatrice nun, dass sie ab Mitte Dezember in eine Auszeit starten möchte. Das dabei für ihre Fans vor allem zwei Fragen im Vordergrund stehen, ist klar: "Wie lange müssen sie auf ihr Idol warten und will Beatrice überhaupt auf die Bühne zurück?"

Beatrice spricht über ihren Abschied

Wie Beatrice nun berichtet, hat sie vor, nach ihrem letzten Konzert in eine Auszeit zu starten. Lange müssen ihre Fans allerdings nicht auf sie verzichten. So erklärt Beatrice: "Diesmal ganz anders. Ich fliege nach Australien. Ich mache eine Auszeit von zwei Monaten und Mitte Dezember, also nach der Tour gleich. 15. Dezember ist letztes Tourkonzert und dann bin ich erstmal zweieinhalb Monate weg. Aber ich komme wieder."