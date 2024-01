Beatrice Egli: Betrogen und abserviert! "Meine größten Ängste sind nur emotional."

Denn ausgerechnet die Menschen, denen sie vertraute, enttäuschen sie – so wie Dieter Bohlen. Sie trennte sich von ihm, wechselte später auch ihr Management. "Für mich ist es Überwindung, Vertrautes loszulassen, die Sicherheit loszulassen. Das erfordert viel mehr Mut, als mich in etwas reinzustürzen, von dem ich keine Ahnung habe", verrät sie. Kein Wunder, dass sie irgendwann "völlig ausgebrannt" war und sich mehrere Monate am anderen Ende der Welt, in Australien, versteckte.

Doch als sie voller Elan nach Deutschland zurückkehrte, ging der Ärger sofort weiter. Betrüger nutzten ihr Profil, um Fans abzuzocken. Die opferten ihre ganzen Ersparnisse, weil ihnen eine Hochzeit mit Beatrice versprochen wurde. Unglaublich! Mit einem öffentlichen Aufruf warnte sie vor den Verbrechern, die sie missbrauchten. Doch es kommt noch dicker: Die Moderation der "Schlagernacht des Jahres" auf RTLup schnappte ihr ein Freund weg: Kollege Ramon Roselly (30). Ausgerechnet er, der genau wie sie DSDS gewann und so viel Verständnis zeigte...