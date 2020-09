Beatrice Egli: Bitter, was jetzt ans Licht kommt!

"Ich bin von DSDS gekommen. Jeder, der das verfolgt hat, weiß, wie die Karrieren normalerweise verlaufen. Das geht ein Jahr, dann bist du weg" erklärt Beatrice nun im Interview mit "Schlager Spass" und ergänzt: "Ich habe immer damit gerechnet, dass es nach einem Jahr vorbei sein wird. Dadurch konnte ich die ersten drei Jahre nicht so richtig genießen." Oh je! Was für eine traurige Beichte! Doch zum Glück konnte Beatrice diese doofen Gedanken schnell hinter sich lassen und kann ihren Erfolg mittlerweile in vollen Zügen genießen...