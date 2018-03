Beatrice Egli: Bittere Neuigkeiten von ihrem Bruder

Auch wenn ihre Liebsten so stolz auf Beatrice Egli sind – ihr Erfolg war für sie nicht immer selbstverständlich...

Aus der Schlagerbranche ist Beatrice Egli (29) nicht mehr wegzudenken – aber trotz ihrer steilen Karriere hat sie niemals ihre Wurzeln vergessen. Doch nun gab die gebürtige Schweizerin zu, dass ihre Familie nicht immer an ihren großen Traum, berühmt zu werden, glaubte.

Eigentlich hat Beatrice Egli ein gutes und enges Verhältnis zu ihren Liebsten – doch verriet sie in einem Interview, dass auch in ihrer Familie nicht immer nur Zusammenhalt herrschte: „Letztens sagte mein kleiner Bruder: ,Weißt du, wenn ich ehrlich bin, ich habe gedacht, du wirst es nie schaffen!‘“, so die 29-Jährige. Oh, wer hört schon gerne von seinen Liebsten, dass sie nicht an einen geglaubt haben?

Richtig böse kann die Blondine ihrem Bruder deshalb aber nicht sein, denn sie weiß: „Meine Familie hat sich eigentlich daran gewöhnt, und sie wussten, ich wollte nie etwas anderes, deswegen freuen sie sich.“ Und ihre Erfolge dürften dann ja auch das letzte Argument für ihren Bruder sein: 2014 gewann sie den Echo als beste Newcomerin, insgesamt hat sie über eine Million Alben verkauft...