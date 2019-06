Beatrice Egli: Bittere Vorwürfe gegen die Schlagersängerin!

Seit ihrem Sieg bei " " ist aus den Charts nicht mehr wegzudenken. Jetzt darf sie auch ihr Moderationstalent unter Beweis stellen. Beatrice ist das Gesicht der neuen Kuppel-Show "Schlager sucht Liebe". In der Sendung soll sie Schlagersängern helfen, endlich den richtigen Partner zu finden.

Beatrices Fans sind außer sich

Beatrice freut sich extrem über ihren neuen Amor-Job. "Schlager sucht Liebe! In 13 Tagen geht's endlich los!", freute sich die Blondine auf ihrem -Account. Doch so begeistert wie Beatrice sind ihre Fans nicht. "Wenn es auf kommt kann es nur Trasch werden! Sorry, kein guter Deal", ätzte ein Follower. Ein anderer schrieb: "Als ob da irgendwas echt wäre. Der übliche Fake-Quatsch am Sonntagabend bei RTL." Autsch! Beatrice hätte sicherlich mit anderen Reaktionen gerechnet...

Beatrice Egli: Schock-Diagnose! Sie macht eine traurige Beichte

Wird Amors Pfeil treffen?

Wer sich trotzdem von Beatrice als Moderatorin überzeugen will, sollte am 16. Juni unbedingt einschalten. Dann werden Schlagersänger wie Andreas Robitzky, Gerda Gabriel und Oliver Frank von ihr verkuppelt. Und vielleicht klappt es ja auch bei Single Beatrice bald mit der großen Liebe....