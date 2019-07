Beatrice Egli: Bitterere Niederlage für die Schlagerqueen!

Es hätte ihr ganz großer Durchbruch als -Moderatorin werden können. Bei "Schlager sucht Liebe" greift Schlagersängern bei ihrer Partnersuche unter die Arme. Doch das Konzept kommt bei den Zuschauern überhaupt nicht gut an...

Beatrice landet einen Mega-Flop

Die Einschaltquoten der neuen Dating-Show lassen zu wünschen übrig. Wegen der schlechten Zuschauerzahlen wurde die Sendung sogar von Sonntagabend auf Sonntagmittag verlegt. Doch es ging noch weiter bergab. Laut "Quotenmeter" sahen die gestrige Folge nur 0,35 Millionen Menschen. Das entspricht in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen gerade einmal 4,0 Prozent.

Beatrice Egli: Überraschender Heiratsantrag auf der Bühne!

Harte Vorwürfe gegen Beatrice

Von Anfang an stand "Schlager sucht Liebe" unter keinem guten Stern. Immer wieder hagelte es für Beatrice reichlich Kritik. "Wenn es auf kommt, kann es nur Trash werden! Sorry, kein guter Deal“, "Als ob da irgendwas echt wäre. Der übliche Fake-Quatsch am Sonntagabend bei RTL“ und "Noch so ein Quatsch, den keiner braucht“, beschwerten sich ihre Fans auf .

Doch Beatrice braucht den Kopf nicht in den Sand stecken. Mit ihrer Musik läuft es derzeit deutlich besser. Ihr neues Album "Natürlich!" stieg direkt auf Platz 2 der Charts ein.