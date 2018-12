Beatrice Egli: Bitteres Familien-Drama zu Weihnachten!

Die Ehe ihrer Eltern war für (30) stets etwas, wohin sie aufblickte. 33 Jahre waren Mutter Ida (52) und Vater Bruno (53) ein glückliches Paar. Nun der Schock: Die Eglis ließen sich bereits im März scheiden!

Für die Schlagersängerin ist das ein schwerer Schlag. Schließlich standen Eltern und Geschwister für sie immer an erster Stelle. „Wir bleiben genau so eine Familie wie vorher“, sagt ihre Mutter Ida zwar. Doch die Trennung dürfte dennoch schmerzen. Besonders das erste Weihnachtsfest nach der Scheidung ihrer Eltern wird für Beatrice Egli traurig.

Beatrice Egli nimmt eine Auszeit

„Wir sind und bleiben eine Familie, die auch Weihnachten zusammen verbringt“, erklärt Ida dazu. Das Ehepaar feiert also auch in diesem Jahr gemeinsam – aber ohne ihre Tochter! „Ich bin zu dieser Zeit mit meinen Freunden in Australien“, erklärt die Sängerin gegenüber "Woche heute2. Vor Kummer will sie nun sogar nach Australien fliehen! Es bleibt zu hoffen, dass die sensible Beatrice dieses traurige Familien-Drama so kurz vor Weihnachten irgendwie verkraften kann!