Beatrice Egli: Diese Frau hat ihr zweimal das Leben gerettet

Was genau geschah, verriet die Sängerin ebenfalls: "Ich bin ausgerutscht auf dem Schnee und bin nicht mehr so konzentriert gewesen und müde gewesen." Zum Glück war die aufmerksame Bergführerin direkt zur Stelle und alle haben es heil nach unten geschafft. Für Beatrice Egli hat sich diese Erfahrung ohnehin gelohnt, denn das Bezwingen des Matterhorns stand seit der Corona-Pandemie ganz oben auf ihrer Bucket List. Es stand für die 35-Jährige für einen Neuanfang, wie sie weiter betont: "Daraus habe ich sehr viel Kraft in meinem Leben genommen".