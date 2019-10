Beatrice Egli: Dramatischer Zusammenbruch beim Konzert!

Reddit this

Es hätte so ein schöner Abend werden können. Am 12. Oktober trat in München auf. Neben der Musik sorgte Comedian Guido Cantz für Lacher. Er erlaubte sich einen Scherz - und legte die komplette Halle rein. Die Stimmung war ausgelassen. Doch das änderte sich schlagartig...

Dramatischer Zusammenbruch bei einem Konzert

"Ich musste sofort das Konzert abbrechen, denn es ist jemand im Publikum zusammengebrochen und die Notärzte kamen und es war ein Moment voller Angst im Raum. Die Angst war zu spüren, in dem Fall wirklich die Todesangst", erzählte sie auf ihrem -Account. Was für ein Schock!

Beatrice Egli: Heimliche Hochzeit geplatzt!

Beatrice Egli gibt ein Gesundheits-Update

Inzwischen soll es dem Betroffenen glücklicherweise etwas besser gehen. Damit er schnell wieder auf die Beine kommt, hat sich Beatrice etwas ganz Besonderes einfallen lassen. "Vielleicht ist es sogar möglich, dass ich persönlich mit dem Menschen sprechen kann." Bei so viel Support geht die Genesung bestimmt viel schneller!

Erst kürzlich legte Beatrice eine überraschende Baby-Beichte ab. Mehr dazu erfahrt ihr im Video: