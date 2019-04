Beatrice Egli: Erstes Statement nach Unfall-Schock!

Arme ! Am 06.04. durchlebte sie einen wahren Alptraum! Bei einem ihrer Konzerte stürzte die auf der Bühne und zog sich dabei eine schlimme Verletzung zu. Danach wurde es ruhig um die Sängerin - bis jetzt!

Lena Meyer-Landrut: Öffentlicher Diss gegen Andrea Berg!

Beatrice Egli gibt Gesundheits-Update

Via " " meldet sich Beatrice nun erstmals wieder nach ihrem Unfall zu Wort und verrät ihren treuen Anhängern: "Bitte macht euch keine Sorgen! Mir geht es gut, so schlimm war‘s auch nicht! Ich bin zwar am Wochenende von der Treppe gestürzt und mein Fuß sowie meine Pobacken sind blau, aber das halte ich aus! Zu schön ist das, an was ich gerade arbeite und ich euch bald erzählen kann. Passt gut auf euch auf und bleibt mir alle gesund!" Das so eine Nachricht von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...

Beatrice Fans sind erleichtert

Wie unter dem Post deutlich wird, fällt Beatrice Fans ein gewaltiger Stein vom Herzen, dass ihrem Idol wieder bessergeht. So kommentieren sie: "Freut mich gerade und bin auch erleichtert das es dir soweit gut geht Beatrice. Danke bleib du auch gesund und Pass auch du gut auf dich auf. Ich freue mich auf alles was bald an von dir kommen wird" sowie "Ich freue mich, dass es dir gut geht! Danke, pass du auch auf dich auf und bleib gesund!" Mehr Fan-Support geht definitiv nicht!