Beatrice Egli: Große Angst um ihre Gesundheit!

Dahinter könnte jedoch eine ernsthafte Krankheit stecken…

Beatrice Egli ist mal sichtlich kurviger, mal urplötzlich erschlankt... Getty Images

„Also, ich bin – was Essen angeht – zu jeder Tageszeit zu allem bereit! Currywurst nachts um 3, Pommesbude nachts um 2…!“, gesteht Beatrice lachend. Doch was sie hier als harmlos abtut, könnte auf das „Night Eating Syndrom“ hindeuten, auch Mitternachtshunger genannt. Betroffene, die unter dieser Essstörung leiden, müssen nachts gegen den Drang ankämpfen, sich den Bauch mit ungesundem Essen vollzuschlagen. Der Auslöser für die Krankheit ist in den meisten Fällen Stress.

Hat Beatrice Egli ihr Essverhalten nicht im Griff?

Beatrice scheint nur phasenweise unter der Essstörung zu leiden. Zwischendurch hat sie sich im Griff und kann die nächtlichen Fress-Attacken unterdrücken. Je nachdem in welcher Phase die Sängerin gerade steckt, hat sie mal mehr und mal weniger Kilos auf den Hüften. Gesund sind diese Schwankungen leider überhaupt nicht. Doch Beatrice scheint den Ernst der Lage noch nicht erkannt zu haben…