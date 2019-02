Beatrice Egli: Hat sie ihre Fans jahrelang hintergangen?

Reddit this

Harmonisch geht es in den Liedern von Beatrice Egli (30) zu. Und auch im wahren Leben ist es dem Schlager-Star wichtig, eine heile Welt zu präsentieren: Immer wieder zeigte Beatrice sich in den vergangenen Jahren mit ihrer Familie als glückliche Einheit. Doch in Wirklichkeit läuft es gar nicht perfekt im Leben der Schweizer Sauberfrau. Kürzlich kam heraus, dass die Eltern der " "-Gewinnerin sich bereits im März 2018 scheiden ließen! Es gab schon länger Probleme - doch das verheimlichte die Familie.

Beatrice Egli: Erschütterndes Figur-Mobbing!

Beatrice Egli: Dramatische Entscheidung

Ida Egli (54), Beatrice Eglis Mutter, erzählte kürzlich, dass ihr Ex-Mann Bruno (58) bereits seit zehn Jahren nicht mehr im Familienbetrieb arbeitet, einer Metzgerei im schweizerischen Pfäffikon. Man habe sich auseinander gelebt, sie habe viel in der Firma gearbeitet, ihr Mann dagegen eine eigene Kantine geführt. Die Trennung soll friedlich ohne Rosenkrieg verlaufen sein. "Nach 33 Jahren haben wir die Scheidung ganz ohne Anwalt über die Runde gebracht", so Ida Egli. Beatrice muss nun damit leben, dass ihr Familienidyll zerbrochen ist - und sich den Vorwurf anhören, dass sie ihren Fans jahrelang die heile Welt vorgaukelt und sie damit belogen hat! Weil sie glaubte damit besser Karriere machen zu können?